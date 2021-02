Recovery Fund, il “Sì” della Lega spiegato dal capodelegazione in Europa: «Draghi non è Monti» – L’intervista (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il voto favorevole era già nell’aria. Dopo l’apertura dei giorni scorsi di Matteo Salvini al governo Draghi, il secondo giro di consultazioni con il premier incaricato ha confermato la volontà del Carroccio di non opporsi all’approvazione del regolamento sul Recovery Fund al Parlamento europeo. La votazione è avvenuta a Bruxelles in serata ma il risultato finale verrà annunciato solo la mattina del 10 febbraio. In precedenza la Lega si era astenuta, ma «le circostanze sono cambiate», commenta a Open Marco Campomenosi, capo deLegazione della Lega al Parlamento europeo. Che cosa è cambiato? «Abbiamo avuto non una ma due interlocuzioni con il premier incaricato che ci ha rassicurato sul futuro. Siamo stati contenti che a dispetto di una comunicazione che sul ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il voto favorevole era già nell’aria. Dopo l’apertura dei giorni scorsi di Matteo Salvini al governo, il secondo giro di consultazioni con il premier incaricato ha confermato la volontà del Carroccio di non opporsi all’approvazione del regolamento sulal Parlamento europeo. La votazione è avvenuta a Bruxelles in serata ma il risultato finale verrà annunciato solo la mattina del 10 febbraio. In precedenza lasi era astenuta, ma «le circostanze sono cambiate», commenta a Open Marco Campomenosi, capo dezioneal Parlamento europeo. Che cosa è cambiato? «Abbiamo avuto non una ma due interlocuzioni con il premier incaricato che ci ha rassicurato sul futuro. Siamo stati contenti che a dispetto di una comunicazione che sul ...

borghi_claudio : Regolarmento recovery fund: ti do soldi ma voi seguite raccomandazioni semestre europeo, prima fra tutte più tasse… - M5S_Europa : Dopo aver attaccato con ogni mezzo il #RecoveryFund, oggi la #Lega al Parlamento UE cambia idea e vota sì al regola… - berlusconi : Dal mio nuovo ufficio ho votato il Recovery Fund, dispositivo per la ripresa e la resilienza, progettato per aiutar… - giangoSGV : RT @counterchoir: ZANNI (LEGA-ID): IL COSTO DEL RECOVERY FUND PER L’ITALIA. @Marcozanni86 - Bigo_Lino : RT @berlusconi: Dal mio nuovo ufficio ho votato il Recovery Fund, dispositivo per la ripresa e la resilienza, progettato per aiutare i Paes… -