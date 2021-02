Ragazze e Stem: Amazon presenta la nuova sfida di Technovation Girls (Di martedì 9 febbraio 2021) Per diventare imprenditrici tecnologiche domani, meglio partire oggi, partecipando a una sfida appassionante che non richiede grande conoscenza del coding ma voglia di cimentarsi, e di avvicinarsi alle Stem. Technovation Girls è il più grande programma imprenditoriale tech per Ragazze ed è promosso da Technovation, un’associazione no profit che si dedica all’educazione alle Stem. In Italia Amazon, che supporta la challenge, organizza degli incontri preparatori per chi è interessato a iscriversi e metterà a disposizione delle partecipanti un mentor che le seguirà passo dopo passo (info sugli incontri Amazon qui, andranno avanti fino al 5 marzo). Getty Images Per iscriversi a Technovation Girls – si ... Leggi su iodonna (Di martedì 9 febbraio 2021) Per diventare imprenditrici tecnologiche domani, meglio partire oggi, partecipando a unaappassionante che non richiede grande conoscenza del coding ma voglia di cimentarsi, e di avvicinarsi alleè il più grande programma imprenditoriale tech pered è promosso da, un’associazione no profit che si dedica all’educazione alle. In Italia, che supporta la challenge, organizza degli incontri preparatori per chi è interessato a iscriversi e metterà a disposizione delle partecipanti un mentor che le seguirà passo dopo passo (info sugli incontriqui, andranno avanti fino al 5 marzo). Getty Images Per iscriversi a– si ...

