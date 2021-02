Povia in lutto, è morto il papà (Di martedì 9 febbraio 2021) Una foto di quando era piccolo in compagnia del suo papà: Giuseppe Povia, con un lungo post pieno d’amore, ha annunciato la scomparsa del genitore. Il cantautore, classe 1972, ha condiviso tramite i suoi social l’ultimo saluto a suo padre pubblicando una vecchia foto e parole che ne raccontano il legame il legame profondo. E in tanti hanno voluto far sentire al cantate la propria vicinanza scrivendogli commenti di cordoglio e affetto. “Ciao papà… Sei stato grande – ha scritto Giuseppe Povia, per poi proseguire -. Mi hai insegnato ironia, schiettezza e voglia di fare. Quando ho vinto Sanremo mi hanno chiesto: ‘chi è il tuo mito?’ ho detto: ‘mio padre’. Non ti dico ‘riposa in pace’ perché dicevi che nella vita eterna non ci si riposa, si vive nella gioia e nella luce, eri troppo avanti. Sono sempre il tuo bimbo con le ... Leggi su dilei (Di martedì 9 febbraio 2021) Una foto di quando era piccolo in compagnia del suo: Giuseppe, con un lungo post pieno d’amore, ha annunciato la scomparsa del genitore. Il cantautore, classe 1972, ha condiviso tramite i suoi social l’ultimo saluto a suo padre pubblicando una vecchia foto e parole che ne raccontano il legame il legame profondo. E in tanti hanno voluto far sentire al cantate la propria vicinanza scrivendogli commenti di cordoglio e affetto. “Ciao… Sei stato grande – ha scritto Giuseppe, per poi proseguire -. Mi hai insegnato ironia, schiettezza e voglia di fare. Quando ho vinto Sanremo mi hanno chiesto: ‘chi è il tuo mito?’ ho detto: ‘mio padre’. Non ti dico ‘riposa in pace’ perché dicevi che nella vita eterna non ci si riposa, si vive nella gioia e nella luce, eri troppo avanti. Sono sempre il tuo bimbo con le ...

