Pellegatti | “Rosa Milan inferiore a Inter e Juventus? No! Vi spiego perché”

PianetaMilan : #Pellegatti: 'Rosa @acmilan inferiore a #Inter e #Juventus? No! Vi spiego perché' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - pensier12542480 : @SempreMilanCom caro Pellegatti e tu metti fuori rosa un investimento per due partite poco brillanti? Di che parlia… -

Ultime Notizie dalla rete : Pellegatti Rosa

Pianeta Milan

...- disse all'epoca- Direi Zaccheroni. Come lui, Montella non è partito come favorito, ma ora è nelle prime posizioni della classifica, e inoltre sta facendo un'ottima stagione con una...Carlo, ospite a Sky Sport, ha confermato l'interesse del Milan per Mario Mandzukic e ha ...Tra i tanti pareri che si stanno facendo la guerra (se è giusto o meno inserire il croato nella...Carlo Pellegatti, noto giornalista tifoso del Milan, ha parlato del ballottaggio tra Rafael Leao e Ante Rebic in vista del Crotone. Ecco la sua impressione ...Da noi il capitano e la più esperta del gruppo (Pellegatta), ma anche il tecnico. Ambizioni e voglia di fare bene.