Nel testo di Che Me Chiamme A Fa? di Rocco Hunt e Geolier l'amore e la gelosia

Il 2021 di Rocco Hunt inizia con un nuovo singolo in featuring. Il brano si intitola Che Me Chiamme A Fa e verrà rilasciato in featuring con Geolier il prossimo 19 febbraio. Nel testo di Che Me Chiamme A Fa? di Rocco Hunt e Geolier c'è una storia d'amore. A raccontare il pezzo e ad anticipare i primi dettagli sul testo è lo stesso Rocco Hunt, che spiega: "Il brano racconta una storia d'amore in chiave urbana – commenta il rapper – la gelosia che genera attrazione e desiderio, una profonda dichiarazione d'amore in versi in lingua napoletana".

