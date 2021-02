Movimento 5 Stelle, ipotesi rinvio del voto su Rousseau (Di martedì 9 febbraio 2021) Rinviare il video su Rousseau per dare qualche elemento in più alla base per decidere. Questa sarebbe l’ipotesi dei vertici del Movimento 5 Stelle e di Grillo, tornato a Roma in vista del secondo giro di consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi, secondo quanto si apprende da Adnkronos. Un rinvio per discutere più approfonditamente sia del programma che del modello di governo, se interamente tecnico o a metà strada tra il tecnico e il politico, sul cosiddetto modello Ciampi. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021) Rinviare il video super dare qualche elemento in più alla base per decidere. Questa sarebbe l’dei vertici dele di Grillo, tornato a Roma in vista del secondo giro di consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi, secondo quanto si apprende da Adnkronos. Unper discutere più approfonditamente sia del programma che del modello di governo, se interamente tecnico o a metà strada tra il tecnico e il politico, sul cosiddetto modello Ciampi. SportFace.

Mov5Stelle : Il Movimento 5 Stelle come ha sempre fatto anche per la formazione dei governi precedenti darà la parola ai propri… - petergomezblog : Governo Draghi, sul supporto del Movimento 5 stelle decideranno gli iscritti: il voto online su Rousseau dal 10 all… - Mov5Stelle : Dalle ore 12:00 di domani martedì 9 febbraio 2021 fino alle ore 12:00 di mercoledì 10 febbraio 2021, l’Assemblea de… - Matteo07294851 : ?? Chiedere : volete che il movimento 5 stelle aderisca al governo Draghi? Era così difficile? ?? - TroianoMassimo1 : RT @Nike93017: 'Il Movimento Cinque Stelle sbaglia totalmente a sostenere il nuovo Governo Draghi perché è un errore grave infilarsi in una… -