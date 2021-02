LIVE Sci alpino, SuperG donne Mondiali in DIRETTA: si parte, subito Marta Bassino! (Di martedì 9 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI parteNZA DEL SuperG FEMMINILE 12.39 L’Italia non vince una medaglia d’oro ai Mondiali in campo femminile dal 1997. In quell’edizione Deborah Compagnoni vinse gigante e slalom, Isolde Kostner il SuperG. Fu un trionfo. Con Sofia Goggia avremmo anche potuto provare ad eguagliare quel risultato, così sarà dura. 12.35 Il tracciato è stato disegnato da Giovanni Feltrin, allenatore delle azzurre. Un vantaggio da provare a sfruttare. 12.33 Ricordiamo che le prime dieci del WCSL possono scegliere i pettorali dispari dall’1 al 19. Marta Bassino sceglieva per sesta ed ha optato per l’1. Perchè? Se da un lato in SuperG è uno svantaggio partire per primi, perché non vi è la possibilità di provare la pista, ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DINZA DELFEMMINILE 12.39 L’Italia non vince una medaglia d’oro aiin campo femminile dal 1997. In quell’edizione Deborah Compagnoni vinse gigante e slalom, Isolde Kostner il. Fu un trionfo. Con Sofia Goggia avremmo anche potuto provare ad eguagliare quel risultato, così sarà dura. 12.35 Il tracciato è stato disegnato da Giovanni Feltrin, allenatore delle azzurre. Un vantaggio da provare a sfruttare. 12.33 Ricordiamo che le prime dieci del WCSL possono scegliere i pettorali dispari dall’1 al 19.Bassino sceglieva per sesta ed ha optato per l’1. Perchè? Se da un lato inè uno svantaggio partire per primi, perché non vi è la possibilità di provare la pista, ...

