LIVE Sci alpino, SuperG donne Mondiali in DIRETTA: c’è nebbia, la gara non parte (Di martedì 9 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI parteNZA DEL SuperG FEMMINILE 13.24 La nebbia sembra persino più densa nella parte alta. Più passa il tempo e più diventa difficile gareggiare oggi. 13.21 Cosa potrebbe succedere se la gara di oggi e quella di domani non venissero disputate? Gli organizzatori dovrebbero fare i conti con un vero e proprio puzzle…Ipotizziamo per gioco una soluzione: Giovedì 11 febbraio: combinata maschile e SuperG femminile Venerdì 12 e sabato 13 febbraio: le due prove di discesa maschile e femminile Domenica 14 febbraio: discesa femminile e maschile Lunedì 15 febbraio: combinata femminile (già prevista) 13.19 Se non si dovesse gareggiare neanche oggi, si farebbe dura, anche perché è in dubbio persino la ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DINZA DELFEMMINILE 13.24 Lasembra persino più densa nellaalta. Più passa il tempo e più diventa difficile gareggiare oggi. 13.21 Cosa potrebbe succedere se ladi oggi e quella di domani non venissero disputate? Gli organizzatori dovrebbero fare i conti con un vero e proprio puzzle…Ipotizziamo per gioco una soluzione: Giovedì 11 febbraio: combinata maschile efemminile Venerdì 12 e sabato 13 febbraio: le due prove di discesa maschile e femminile Domenica 14 febbraio: discesa femminile e maschile Lunedì 15 febbraio: combinata femminile (già prevista) 13.19 Se non si dovesse gareggiare neanche oggi, si farebbe dura, anche perché è in dubbio persino la ...

