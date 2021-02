LIVE Australian Open 2021, risultati 9 febbraio in DIRETTA: Fognini, Caruso e Berrettini al 2° turno. Eliminate Cocciaretto e Paolini (Di martedì 9 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.05 Appena iniziata l’ultima partita del giorno, ovvero quella tra la spagnola Soibes Tormo e l’Australiana Gavrilova. 12.02 Nel tabellone femmnile la serba Danilovic ha sconfitto la croata Martic per 7.-5, 3-6, 6-4. 12.00 La giornata maschile si chiude con l’affermazione del russo Safiullin sul bielorusso Ivashka: 6-4, 6-3, 6-4. 11.58 Debutto vincente anche per il greco Stefanos Tsitsipas: la testa di serie numero 6 del tabellone ha liquidato il francese Gilles Simon in tre set (6-1, 6-2, 6-1) e al secondo turno incrocerà l’Australiano Kokkinakis. 11.50 Matteo Berrettini ha sconfitto il sudafricano Kevin Anderson in tre set: 7-6(9), 7-5, 6-3 per l’azzurro. Il numero 10 al mondo affonterà al prossimo turno il ceco Tomas ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.05 Appena iniziata l’ultima partita del giorno, ovvero quella tra la spagnola Soibes Tormo e l’a Gavrilova. 12.02 Nel tabellone femmnile la serba Danilovic ha sconfitto la croata Martic per 7.-5, 3-6, 6-4. 12.00 La giornata maschile si chiude con l’affermazione del russo Safiullin sul bielorusso Ivashka: 6-4, 6-3, 6-4. 11.58 Debutto vincente anche per il greco Stefanos Tsitsipas: la testa di serie numero 6 del tabellone ha liquidato il francese Gilles Simon in tre set (6-1, 6-2, 6-1) e al secondoincrocerà l’o Kokkinakis. 11.50 Matteoha sconfitto il sudafricano Kevin Anderson in tre set: 7-6(9), 7-5, 6-3 per l’azzurro. Il numero 10 al mondo affonterà al prossimoil ceco Tomas ...

zazoomblog : LIVE Berrettini-Anderson 7-6 7-5 5-3 Australian Open in DIRETTA: l’azzurro trova il break e ora potrà servire per i… - Direttaofficial : #AusOpen La giornata degli italiani #Seppi? #Trevisan? #Paolini? #Cocciaretto? #Sonego? #Caruso? #Fognini?… - zazoomblog : LIVE – Berrettini-Anderson 7-6(9) 4-3 Australian Open 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Anderson #7-6(9) - Betscannerit : RT @zazoomblog: LIVE Berrettini-Anderson 4-5 Australian Open in DIRETTA: il sudafricano tiene il servizio ancora una volta. L’azzurro deve… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Anderson 4-5 Australian Open in DIRETTA: il sudafricano tiene il servizio ancora una volta. L’azzur… -