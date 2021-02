Liga | Real Madrid-Getafe streaming | dove vedere la gara in diretta

Leggi su calcioefinanza

(Di martedì 9 febbraio 2021) Appuntamento da non perdere per gli appassionati di calcio spagnolo con, recupero della prima giornata di. La formazione di Zidane è tornata alla vittoria pochi giorni fa contro l’Huesca ed è ora in cerca di conferme in un campionato che finora è stato caratterizzato da qualche alto e basso di troppo per L'articolo