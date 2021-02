La Lega non mette paletti a Draghi: “Nessun veto, nemmeno su Lamorgese” (Di martedì 9 febbraio 2021) Anche la Lega si è affrettata a saltare sul carro di Mario Draghi, l’uomo protagonista della svendita dell’Italia nella folle stagione delle privatizzazioni diventato ora il salvatore acclamato da tutti, l’uomo giusto per trascinare il Paese fuori dalla crisi. Salvini ha cambiato la sua posizione, col passare dei giorni, da un deciso “no” a un “vedremo” fino a un “sì” convinto. Senza più porre veti né condizioni, come sottolineato anche in queste ore da Massimiliano Romeo, capogruppo del Carroccio al Senato e tra gli esponenti del partito che andrà a incontrare Draghi nel corso del secondo giro di consultazioni. Intervistato dall’Huffington Post, Romeo ha chiarito che tra i punti principali in discussione ci sarà “l’organizzazione di un piano vaccini che immunizzi i cittadini in tempi rapidi. Per ora siamo al 3% della popolazione: è ... Leggi su ilparagone (Di martedì 9 febbraio 2021) Anche lasi è affrettata a saltare sul carro di Mario, l’uomo protagonista della svendita dell’Italia nella folle stagione delle privatizzazioni diventato ora il salvatore acclamato da tutti, l’uomo giusto per trascinare il Paese fuori dalla crisi. Salvini ha cambiato la sua posizione, col passare dei giorni, da un deciso “no” a un “vedremo” fino a un “sì” convinto. Senza più porre veti né condizioni, come sottolineato anche in queste ore da Massimiliano Romeo, capogruppo del Carroccio al Senato e tra gli esponenti del partito che andrà a incontrarenel corso del secondo giro di consultazioni. Intervistato dall’Huffington Post, Romeo ha chiarito che tra i punti principali in discussione ci sarà “l’organizzazione di un piano vaccini che immunizzi i cittadini in tempi rapidi. Per ora siamo al 3% della popolazione: è ...

