Juventus-Inter, scintille e insulti a fine partita tra Agnelli e Marotta (video) (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dopo il triplice fischio di Mariani, la Juventus ha festeggiato la qualificazione alla finale mentre l'Inter esce di scena dalla Coppa Italia. In tribuna vip festeggiamenti dei dirigenti bianconeri e delusione di quelli nerazzurri ma scintille tra le due fazioni. Protagonisti il presidente bianconero Andrea Agnelli (immagini Rai), il grande ex Antonio Conte e l'amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta, a sua volta protagonista di un esperienza importante in bianconero. ITA Sport Press.

