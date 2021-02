Juventus - Inter 0 - 0 Live: al 60' risultato ancora bloccato. Attaccano i nerazzurri (Di martedì 9 febbraio 2021) Nella ripresa non cambia il copione: Inter che attacca e Juventus che prova a ripartire difendendosi ordinatamente. Primi cambi: nell'Inter Perisic rileva Darmian, nella Juventus McKennie al posto di ... Leggi su globalist (Di martedì 9 febbraio 2021) Nella ripresa non cambia il copione:che attacca eche prova a ripartire difendendosi ordinatamente. Primi cambi: nell'Perisic rileva Darmian, nellaMcKennie al posto di ...

ZZiliani : È tutto pronto per #JuveInter di stasera. Arbitra #Mariani: 9 precedenti con la Juventus (8 volte vittoriosa), 8 co… - juventusfc : ?? Un obiettivo troppo importante per lasciarlo scappare ?? Così oggi Mister Pirlo su @JuventusTV ??… - juventusfc : Quando sulla strada della finale c'è l'Inter... Ve lo raccontiamo nella #BlackAndWhiteStory di oggi! ??… - daianadilisi24 : RT @_filib_04: Questa non è stata la qualificazione della Juventus ma l'autoeliminazione dell'Inter - aylaf__ : RT @_filib_04: Questa non è stata la qualificazione della Juventus ma l'autoeliminazione dell'Inter -