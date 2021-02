Il parrucchiere storico di Milano lascia a 90 anni a due egiziani 

Leggi su agi

(Di martedì 9 febbraio 2021) AGI – Lui comunque va tutti i giorni in negozio a controllare che quei due se la cavino. E torna a casa convinto che sì, non potevare in miglior mani le sue forbici che ad Ahmed e Farah, i due giovani egiziani che hanno ereditato l'insegna storica di, la più amata adagli appassionati della Scala. Giuseppe Ferraro, arrivato adalla Sicilia nel 1955, di quel mestiere è un maestro, ha fatto barba e capelli a quattro generazioni insieme alla moglie Teresa. Fino a 90nel suo negozio 'museo' della Scala Fino ai 90è andato avanti con la mano che non ha mai tremato nel suo negozio di viale Certosa, insignito di tante benemerenze civiche anche perché, da loggionista, l'ha trasformato in un salone speciale, un vivace museo colmo di cimeli del ...