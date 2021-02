I 52 ORDINI E AZIONI ESECUTIVE DI JOE BIDEN

Leggi su databaseitalia

(Di martedì 9 febbraio 2021) Il presidente Joeha fatto una campagna sulle promesse di governare per ” consenso “. Ha dedicato il suo discorso inaugurale all ‘”unità”. Eppure ha emesso piùnelle prime tre settimane della sua presidenza di qualsiasi presidente nella storia degli Stati Uniti. Mentre i Democratici si preparano per lo spettacolo circense di impeachment incentrato sul passato, è interessante guardare a cosa ha già fatto per cambiare il futuro. 20 gennaio 1. Memorandum : revisione normativa – Questa azione esecutiva ha congelato molte delle modifiche normative in sospeso del presidente Donald Trump, incluso un regolamento per abbassare il costo dell’insulina e dell’adrenalina, a cui l’industria farmaceutica si era opposta. 2. Annuncio : proposta COVID-19 – Il presidente ...