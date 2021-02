Governo Draghi, oggi consultazioni con i ‘big’ (Di martedì 9 febbraio 2021) consultazioni, seconda giornata per Mario Draghi. Dopo l’avvio del nuovo giro di incontri per la formazione del nuovo Governo ieri, oggi il premier incaricato sarà a colloquio con i ‘big’ della politica. A partire dalle 11, i primi a sedersi di nuovo al tavolo con l’ex presidente Bce saranno i cosiddetti ‘responsabili’, il gruppo di Europeisti-Maie-Centro democratico nato al Senato dopo le dimissioni di Conte. A seguire Leu, Italia Viva, Fratelli d’Italia, Pd, Forza Italia, Lega e M5S. Questo il calendario degli appuntamenti di oggi: ore 11.00, Gruppo Europeisti – Maie Centro Democratico del Senato; ore 11.45, Liberi e Uguali e Liberi e Uguali Senato; ore 12.30, Italia Viva Gruppo Camera e Italia Viva-PSI Senato; ore 13.15, Gruppi Fratelli d’Italia Camera e Senato; ore 15.00, Gruppi ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 febbraio 2021), seconda giornata per Mario. Dopo l’avvio del nuovo giro di incontri per la formazione del nuovoieri,il premier incaricato sarà a colloquio con idella politica. A partire dalle 11, i primi a sedersi di nuovo al tavolo con l’ex presidente Bce saranno i cosiddetti ‘responsabili’, il gruppo di Europeisti-Maie-Centro democratico nato al Senato dopo le dimissioni di Conte. A seguire Leu, Italia Viva, Fratelli d’Italia, Pd, Forza Italia, Lega e M5S. Questo il calendario degli appuntamenti di: ore 11.00, Gruppo Europeisti – Maie Centro Democratico del Senato; ore 11.45, Liberi e Uguali e Liberi e Uguali Senato; ore 12.30, Italia Viva Gruppo Camera e Italia Viva-PSI Senato; ore 13.15, Gruppi Fratelli d’Italia Camera e Senato; ore 15.00, Gruppi ...

