Governo Draghi, Berlusconi elogia il sì di Salvini e attacca i 5 Stelle: "Infantili e in declino" (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb – "Sono contento che la Lega abbia maturato la scelta" di sostenere il nascente Governo Draghi: parola di Silvio Berlusconi, che liquida i 5 Stelle contrari al nuovo esecutivo come politicamente Infantili e per questo in declino. Il leader di Forza Italia si spertica in lodi dell'ex presidente della Bce – guiderà lui la delegazione alle consultazioni di oggi -, sottolinea che il prossimo Governo è di "unità nazionale" e che solo per questo FI siederà accanto ai 5 Stelle. Il problema appunto sono i grillini, che non si rendono conto che è ora di "mettere da parte i calcoli politici o elettorali e di dare una risposta di alto profilo". Berlusconi elogia la Lega per l'appoggio a Draghi: "Atto ...

