GF Vip | Zorzi “vittima” del terribile Andrea Zenga

(Di martedì 9 febbraio 2021) Tommasodi recente è statodi uno scherzo organizzato da Rosalinda Cannavò e. I due hanno fatto trovare all’influencer un bigliettino in cuiconfessava i suoi sentimenti a Rosalinda. Ovviamente tutti i coinquilini erano d’accordo! Tutti nella casa sanno quanto Tommasosia interessato agli scoop, per questo motivo i suoi coinquilini hanno deciso di organizzargli uno scherzo. Ad architettare il tutto sono Articolo completo: dal blog SoloDonna

fanpage : #Gfvip, il web si divide tra #iostocontommaso e #iostocongiulia, interviene Gaia, sorella di Tommaso - nontrovounick_ : Si vociferano le nuove concorrenti del gf vip 6 @zorzi_gaia @ZellettaAlessia #tzvip - leggoit : GF Vip, Giacomo Urtis pazzo di Tommaso Zorzi: come lo ha definito - infoitcultura : GF Vip: Tutti contro Tommaso Zorzi 'Cinico, cattivo e stratega' GF Vip - infoitcultura : Tommaso Zorzi nomina Maria Teresa Ruta al GF Vip: “Bugie su Baccini”, crolla un’alleanza durata mesi -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Zorzi

Ieri sera, lunedì 8 febbraio, nella trentottesima puntata del Grande Fratelloè stato dedicato ampio spazio alla diatriba tra Tommasoe Giulia Salemi in corso ormai da qualche settimana. " Diciamo che nelle ultime settimane non vi siete risparmiati, mi sembrate coesi ...Le accuse di Tommasoe Stefania Orlando a Giulia Salemi, scontro al GfNel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 8 febbraio 2021, abbiamo assistito ...Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, sui canali social di Giacomo Urtis è comparsa a sorpresa una foto di Tommaso Zorzi con tanto di parole di apprezzamento scritte ...Tommaso Zorzi di recente è stato vittima di uno scherzo organizzato da Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. I due hanno fatto trovare ...