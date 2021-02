Galli: 'Non potrei mai fare il ministro, non so farlo e al Paese serve continuità' (Di martedì 9 febbraio 2021) "Io non credo di essere particolarmente adatto a fare il politico, tantomeno il ministro. Io so fare altre cose". Massimo Galli, primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, docente all'... Leggi su globalist (Di martedì 9 febbraio 2021) "Io non credo di essere particolarmente adatto ail politico, tantomeno il. Io soaltre cose". Massimo, primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, docente all'...

Adnkronos : #Galli: 'Io #ministro Salute? Non sono adatto, so fare altre cose' - NicolaPorro : La ex montiana #Capua candidata a sostituire #Speranza. Il virologo #MassimoGalli non l'ha presa bene ?? - fattoquotidiano : Governo Draghi, Galli: “Ilaria Capua ministra della Salute? Non la vedo adatta, non ha alcuna esperienza di sanità… - Giornaleditalia : Governo Draghi, Galli: 'Non sono adatto a fare il ministro so fare meglio altre cose' - paceinguerra : RT @Adnkronos: #Galli: 'Io #ministro Salute? Non sono adatto, so fare altre cose' -