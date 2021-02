Furti e rapine ad autisti tir Presa banda nel Milanese (Di martedì 9 febbraio 2021) Secondo gli investigatori, la banda era esperta in questo tipo di Furti e rapine ai danni di autotrasportatori in sosta nelle aree industriali delle province di Milano, Monza Brianza e Bergamo. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 9 febbraio 2021) Secondo gli investigatori, laera esperta in questo tipo diai danni di autotrasportatori in sosta nelle aree industriali delle province di Milano, Monza Brianza e Bergamo.

qn_giorno : #Milano, furti e rapine ai tir in sosta: presa banda - cataniah24 : Furti e rapine, maxi operazione della polizia: arresti anche a Catania via @cataniah24 - RadioVoceVicina : Furti e rapine, 70 arresti tra Catania e Reggio Emilia - ETuitta : @M49liberorso Buste piene. Mazzi di piccolo taglio per le rare. Furti e rapine a fratellini e cuginetti. Traffici i… - zazoomblog : Ndrangheta furti rapine e spaccio: blitz di polizia in tutta Italia. Arresti anche a Catania - #Ndrangheta #furti… -