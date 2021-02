DAYDREAMER | anticipazioni puntata di mercoledì 10 e giovedì 11 febbraio

Leggi su tvsoap

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)– Le Ali del Sogno di10 e112021 su Canale 5: Ayhan intende vendere la macelleria per trasferirsi da Osman; Ceycey ci resta male ma accetta la decisione di Ayhan. A casa di Sanem, si parla del ricevimento di Leyla e Emre: Mevkibe e Huma sono nel più completo disaccordo, tanto che Leyla ed Emre sono disperati; fortunatamente Can riesce a calmare gli animi e a trovare un compromesso tra le due famiglie. Per Can è arrivato il momento di dare una brutta notizia al fratello Emre: il vero motivo per cui Aziz è all’estero riguarda il fatto che l’uomo è affetto da una grave patologia ai polmoni e si sta curando. Emre se la prende con Can per avergli nascosto un tale segreto. Tramite Yigit, Sanem apprende con gioia che il suo libro ...