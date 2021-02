Crimi (M5S): “Da Draghi abbiamo avuto rassicurazioni. Il Mes non è tra i temi, le misure di sostegno sì. Ora faremo parlare i nostri iscritti” (Di martedì 9 febbraio 2021) “La cosa a cui tenevamo di più è che l’azione di governo avesse come pilastro la transizione energetica e ambientale. abbiamo insistito sull’idea di un super-ministero che coordini tutti gli investimenti indirizzati in politiche che mettano l’ambiente come filtro dell’attività. abbiamo avuto rassicurazioni sul fatto che si stia immaginando quale sia l’assetto istituzionale che possa adeguarsi a questo approccio. E ci ha raccontato che è andato a verificare l’esperienza francese sul super-ministero per le politiche ambientali”. E’ quanto ha detto il capo politico M5S, Vito Crimi, dopo il secondo giro di consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi. “Sul reddito di cittadinanza – ha aggiunto – abbiamo ribadito l’importanza e assicurazione che oggi è più che mai ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 9 febbraio 2021) “La cosa a cui tenevamo di più è che l’azione di governo avesse come pilastro la transizione energetica e ambientale.insistito sull’idea di un super-ministero che coordini tutti gli investimenti indirizzati in politiche che mettano l’ambiente come filtro dell’attività.sul fatto che si stia immaginando quale sia l’assetto istituzionale che possa adeguarsi a questo approccio. E ci ha raccontato che è andato a verificare l’esperienza francese sul super-ministero per le politiche ambientali”. E’ quanto ha detto il capo politico M5S, Vito, dopo il secondo giro di consultazioni con il premier incaricato Mario. “Sul reddito di cittadinanza – ha aggiunto –ribadito l’importanza e assicurazione che oggi è più che mai ...

