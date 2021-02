Covid, la Puglia torna in zona gialla da giovedì 11 febbraio dopo la rettifica dei dati (Di martedì 9 febbraio 2021) La Puglia torna gialla. Sulla base dei dati del monitoraggio della Cabina di Regia riunitasi in seguito della rettifica dei dati da parte della Regione Puglia, il Ministro della Salute Roberto Speranza firmerà un'ordinanza in serata che porta in area gialla la Puglia a partire dall'11 febbraio (COSA SI PUO' FARE IN zona gialla). Leggi su tg24.sky (Di martedì 9 febbraio 2021) La. Sulla base deidel monitoraggio della Cabina di Regia riunitasi in seguito delladeida parte della Regione, il Ministro della Salute Roberto Speranza firmerà un'ordinanza in serata che porta in arealaa partire dall'11(COSA SI PUO' FARE IN).

