Cortina 2021, oggi Marta Bassino darà il via ai Mondiali di sci alpino (Di martedì 9 febbraio 2021) X Ha 24 anni, lunghissimi capelli biondi e un sorriso contagioso. Marta Bassino è la giovane sciatrice che aprirà oggi – alle ore 13 – i Mondiali di sci Cortina 2021, dopo la "falsa partenza" delle gare di ieri. Marta Bassino la prima a gareggiare ai Mondiali di sci alpino Giovanissima, sì, ma con una grinta e un coraggio che l'hanno portata a scegliere il pettorale numero 1. Marta è la prima a scendere, dunque. Fare da apripista ha vantaggi e svantaggi: di solito in superG partire prima di tutte le altre viene considerato uno svantaggio, proprio perché si gareggia su neve intonsa favorendo le altre, che avranno quindi la neve già "tracciata". Allo stesso tempo, però, la sciatrice piemontese spera ...

