Contrabbando di sigarette | la finanza ne sequestra 440 kg | arrestato 62enne

(Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoun pluripregiudicatoresidente nel casertano, a Trentola Ducenta, con l’accusa didi. I militari delle Fiamme Gialle hanno notato un furgone all’uscita del casello autostrdale di Torre Annunziata nord dell’A3, lanciato a forte velocità. Dopo aver fermato il mezzo hanno scoperto un’enorme quantità didi. L’operazione dei militari ha portato al sequestro di 440 kg dididel marchio Chesterfield, nascoste nel furgone e sistemate in diversi teli di plastica di colore nero. Il colpo messo a segno dalla Fiamme Gialle, dagli uomini gli uomini del Gruppo pronto impiego, sottolinea ancora una volta come la provincia di Napoli sia un importante ...

Arrestato un pluripregiudicato 62enne residente nel casertano, a Trentola Ducenta, con l'accusa di contrabbando di sigarette. I militari delle Fiamme Gialle hanno notato un furgone all'uscita del case ...Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha tratto in arresto un pluripregiudicato 62enne di Napoli residente a Trentola Ducenta (Caserta), già conosciuto per precedenti episodi di co ...