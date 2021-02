Consultazioni, Meloni «No alla fiducia a Draghi, ma valutiamo dossier». Boschi: «Il destino di Conte non è una priorità» – La diretta (Di martedì 9 febbraio 2021) È una giornata cruciale per Mario Draghi, presidente del consiglio incaricato che oggi, 9 febbraio, chiude il secondo giro di Consultazioni in vista della formazione del governo. Alle 11 c’è stato l’incontro con il gruppo Europeisti-Maie-Centro democratico, per proseguire poi con Liberi Uguali, Italia Viva-Partito socialista italiano e Fratelli d’Italia. Dopo la pausa pranzo il rush finale con Partito democratico, Forza Italia e Udc, Lega e Movimento 5 Stelle. Chiuse le Consultazioni, andrà risolto il nodo della squadra di governo. Quindi Draghi salirà al Quirinale, prima dell’eventuale giuramento e del voto di fiducia, entro la fine della settimana. Nel suo programma, stando alle indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, massima priorità a vaccini, scuola, lavoro, fisco e ambiente. ... Leggi su open.online (Di martedì 9 febbraio 2021) È una giornata cruciale per Mario, presidente del consiglio incaricato che oggi, 9 febbraio, chiude il secondo giro diin vista della formazione del governo. Alle 11 c’è stato l’incontro con il gruppo Europeisti-Maie-Centro democratico, per proseguire poi con Liberi Uguali, Italia Viva-Partito socialista italiano e Fratelli d’Italia. Dopo la pausa pranzo il rush finale con Partito democratico, Forza Italia e Udc, Lega e Movimento 5 Stelle. Chiuse le, andrà risolto il nodo della squadra di governo. Quindisalirà al Quirinale, prima dell’eventuale giuramento e del voto di, entro la fine della settimana. Nel suo programma, stando alle indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, massimaa vaccini, scuola, lavoro, fisco e ambiente. ...

