Cisterna | arrestato criminale | alle spalle un omicidio e occultamento di cadavere

(Di martedì 9 febbraio 2021) Nella giornata di ieri è statoun 49enne disu Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma. Parliamo di un uomo, F.M., che vanta un curriculumdi 'tutto rispetto': ha infatti già scontato una pena di 16 anni per, detenzione di armi edi. Dovrà ora espiare la pena residua di anni 1 e mesi 8 di detenzione per ulteriori condanne. L'uomo, dopo l'arresto dei poliziotti del Commissariato di P.S.di Latina è stato associato al carcere di Rieti.