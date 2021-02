Calciomercato Juventus, parola all’agente: “Nessun contatto tra noi e la Juve” (Di martedì 9 febbraio 2021) Durante la scorsa finestra di Calciomercato, la Juventus avrebbe preso in considerazione parecchie idee per potenziare il reparto avanzato a disposizione di Andrea Pirlo. Tra i tanti nomi selezionati, vi sarebbe stato anche quello del 25enne del Genoa, Eldor Shomurodov. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, scambio con il Tottenham: l'idea che stuzzica Paratici In questa stagione, l’attaccante uzbeko starebbe dimostrando potenzialità fuori dal comune, cosa che avrebbe attirato su di sé l’attenzione di diversi club italiani ed esteri. Anche la Juventus avrebbe mosso qualche passo in questa direzione, senza però tentare l’affondo decisivo per l’acquisto. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Paratici ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Durante la scorsa finestra di, laavrebbe preso in considerazione parecchie idee per potenziare il reparto avanzato a disposizione di Andrea Pirlo. Tra i tanti nomi selezionati, vi sarebbe stato anche quello del 25enne del Genoa, Eldor Shomurodov. LEGGI ANCHE:, scambio con il Tottenham: l'idea che stuzzica Paratici In questa stagione, l’attaccante uzbeko starebbe dimostrando potenzialità fuori dal comune, cosa che avrebbe attirato su di sé l’attenzione di diversi club italiani ed esteri. Anche laavrebbe mosso qualche passo in questa direzione, senza però tentare l’affondo decisivo per l’acquisto. LEGGI ANCHE:, Paratici ...

DiMarzio : #Ibra501: l’arrivo in Italia? La #Juventus lo acquistò in modo davvero particolare. Il retroscena di #calciomercato - AnonimoQuadraro : RT @FinancialSs: L’#Inter è il club italiano con il peggior saldo fra acquisti e cessioni da #calciomercato negli ultimi 5anni (-€386m). La… - cmercatoweb : ???? #Raiola ancora al lavoro per riportare #Pogba alla #Juventus: la strategia - kikiejiji : RT @FinancialSs: L’#Inter è il club italiano con il peggior saldo fra acquisti e cessioni da #calciomercato negli ultimi 5anni (-€386m). La… - FinancialSs : L’#Inter è il club italiano con il peggior saldo fra acquisti e cessioni da #calciomercato negli ultimi 5anni (-€38… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Calciomercato Juventus, doppia beffa per l'attacco - Raiola li porta al Barcellona

Calciomercato Juventus, due obiettivi per l'attacco possono sfumare: la regia di Raiola che tratta con il Barcellona Nei progetti della Juventus per la prossima sessione di mercato, c'è quello di ...

Fonseca, il quarto posto può non bastare

Commenta per primo La sconfitta con la Juventus è una ferita fresca dalla quale ripartire, sperando che i punti persi negli scontri diretti fino a questo momento non siano determinanti per la qualificazione nella zona Champions. Paulo ...

Calciomercato Juventus, un gran colpo a “soli” 10 milioni: Paratici ci pensa Juvenews.eu Tra Juve e Inter una lunga sfida che non terminerà stasera

Il testa a testa ci sarà anche in Europa quando ripartirà il progetto Suning. Intanto il guardiolismo vince ancora: Pep dimostra col City che prevale chi ha più idee ...

Piccinini: 'Pirlo ha vinto come Allegri? È un complimento, saper difendere non è da tutti'

La squadra di Pirlo ha difeso in maniera compatta sorprendendo l'avversario con diverse ripartenze, due delle quali hanno portato ai gol. Tanti addetti ai lavori, ironicamente o meno, hanno definito l ...

, due obiettivi per l'attacco possono sfumare: la regia di Raiola che tratta con il Barcellona Nei progetti dellaper la prossima sessione di mercato, c'è quello di ...Commenta per primo La sconfitta con laè una ferita fresca dalla quale ripartire, sperando che i punti persi negli scontri diretti fino a questo momento non siano determinanti per la qualificazione nella zona Champions. Paulo ...Il testa a testa ci sarà anche in Europa quando ripartirà il progetto Suning. Intanto il guardiolismo vince ancora: Pep dimostra col City che prevale chi ha più idee ...La squadra di Pirlo ha difeso in maniera compatta sorprendendo l'avversario con diverse ripartenze, due delle quali hanno portato ai gol. Tanti addetti ai lavori, ironicamente o meno, hanno definito l ...