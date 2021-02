Biden in, Trump out. È partito il valzer nei think tank americani (Di martedì 9 febbraio 2021) Nonostante il terribile episodio di Capitol Hill, l’amministrazione Biden ha potuto insediarsi e succedere a quella repubblicana con relativa serenità. Quale futuro attende i funzionari dell’ex Presidente Trump? Di certo non usciranno di scena. L’ex vice presidente Pence, nonché l’ex Segretario di Stato Mike Pompeo non hanno alcuna intenzione di ritirarsi dalla vita politica. Non attraverso cariche pubbliche ma presidiando i think tank, il cuore pulsante dell’elaborazione politica negli Stati Uniti, scuole di formazione per la classe dirigente. Dopo la vittoria di Biden, l’ex Vice presidente Mike Pence ha annunciato che entrerà a far parte della Heritage Foundation, prestigioso think tank di matrice conservatrice. La notizia viene riportata da Politico, che riconosce ... Leggi su formiche (Di martedì 9 febbraio 2021) Nonostante il terribile episodio di Capitol Hill, l’amministrazioneha potuto insediarsi e succedere a quella repubblicana con relativa serenità. Quale futuro attende i funzionari dell’ex Presidente? Di certo non usciranno di scena. L’ex vice presidente Pence, nonché l’ex Segretario di Stato Mike Pompeo non hanno alcuna intenzione di ritirarsi dalla vita politica. Non attraverso cariche pubbliche ma presidiando i, il cuore pulsante dell’elaborazione politica negli Stati Uniti, scuole di formazione per la classe dirigente. Dopo la vittoria di, l’ex Vice presidente Mike Pence ha annunciato che entrerà a far parte della Heritage Foundation, prestigiosodi matrice conservatrice. La notizia viene riportata da Politico, che riconosce ...

