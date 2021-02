Benfica-Arsenal si giocherà a Roma

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 9 febbraio 2021) Come accaduto per il match degli ottavi di finale di Champions League, Lipsia-Liverpool, spostato sul campo neutro di Budapest, anche quello di Europa League,, subirà la stessa sorte. Sarà, infatti, lo stadio Olimpico diad ospitarela sfida tra portoghesi e inglesi il prossimo 18 febbraio alle ore 21. Anche Real Sociedad- Manchester United sia Torino? La pandemia di Coronavirus continua a stravolgere i piani del mondo del calcio. A causa delle restrizioni sugli spostamenti, l’non potrà recarsi in Portogallo obbligando cosi l’ Uefa a cambiare sede. Ma potrebbe non essere finita qui. Dopo, per lo stesso motivo anche Real Sociedad-Manchester United potrebbe disputarsi a Torino, mentre Atletico Madrid-Chelsea a ...