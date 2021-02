Bachi da seta per «rivestire» la Calabria (Di martedì 9 febbraio 2021) Domenico Vivino, 32 anni, è presidente – e come ci tiene a precisare anche lavoratore – della Cooperativa Nido di seta di San Floro-Catanzaro (www.nidodiseta.com) sorta da un’idea di tre ragazzi calabresi che hanno deciso di intraprendere una sfida precisa: ritornare e restare in Calabria riprendendo l’antica filiera della gelsiBachicoltura facendola diventare l’attività principale. Come mai siete tornati a coltivare il gelso e ad allevare il baco da seta? Non è un binomio di molti anni fa e fuori dal … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 9 febbraio 2021) Domenico Vivino, 32 anni, è presidente – e come ci tiene a precisare anche lavoratore – della Cooperativa Nido didi San Floro-Catanzaro (www.nidodi.com) sorta da un’idea di tre ragazzi calabresi che hanno deciso di intraprendere una sfida precisa: ritornare e restare inriprendendo l’antica filiera della gelsicoltura facendola diventare l’attività principale. Come mai siete tornati a coltivare il gelso e ad allevare il baco da? Non è un binomio di molti anni fa e fuori dal … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Sembra che i Pyu fossero molto pacifici: utilizzavano addirittura seta da fibre vegetali per non maltrattare i bachi. Forse erano persino troppo pacifici. Attorno al IX secolo vennero spazzati via ...

...'al campane dal temp' che venivano suonate con il sopraggiungere improvviso di un temporale - continua Balliano - poi quelle 'dal Vardaram e di Bigat' (la campana del verderame e dei bachi da seta), ...

Non ci si può sedere sugli allori delle curve di contagi e ospedalizzazione in calo, perché da un momento all'altro possono riprendere a salire. Zaia ha anche aggiunto che se ordinanza sarà, il provve ...

VITTORIO VENETO Cambiano gli orari di apertura dei musei. Il risultato è che tutte le sedi museali e la biblioteca saranno accessibili durante la settimana. Il Museo della Battaglia sarà quindi aperto ...

