semplicesai : Acquista quintali di noccioline ma le paga con un assegno falso. Identificato il responsabile - Day Italia News - canale58 : Cronaca - Acquista 50 quintali di nocciole pagando con un assegno rubato: 45enne denunciato - ilCiriaco : #Irpinia Acquista 50 quintali di nocciole ma paga con assegno rubato - ilgiornalelocal : ATTENTI ALLA TRUFFA #Baiano, acquista 50 quintali di nocciole con un assegno falso - bassairpinia : BAIANO.ACQUISTA 50 QUINTALI DI NOCCIOLE PAGANDO CON UN ASSEGNO RUBATO: 45ENNE DENUNCIATO DAI CARABINIERI DI BAIANO… -

Ultime Notizie dalla rete : Acquista quintali

ilCiriaco.it

... dopo aver letto un annuncio pubblicato su un noto sito online, ha contattato il venditore (residente in un comune del Mandamento baianese) e, pattuita la somma per l'acquisto di 50di ...... dopo aver letto un annuncio pubblicato su un noto sito online, ha contattato il venditore (residente in un comune del Mandamento baianese) e, pattuita la somma per l'acquisto di 50di ...I Carabinieri della Stazione di Baiano hanno denunciato un 45enne della provincia di Napoli, ritenuto responsabile di truffa. Circa ...Le Marche, secondo i dati Istat sulle produzioni agricole, sono in testa alla classifica nazionale per la coltivazione dei ceci. Quasi un marchigiano su due mangia legumi almeno una volta alla settima ...