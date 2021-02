Accordo triennale con il New York Times per tre numeri l’anno de Linkiesta Magazine! (Di martedì 9 febbraio 2021) Linkiesta ha consolidato il rapporto con il New York Times, il più grande e prestigioso quotidiano del mondo, con un Accordo di durata triennale per coprodurre insieme la rivista cartacea Linkiesta Magazine. Linkiesta pubblicherà tre numeri l’anno per tre anni del magazine cartaceo lanciato a gennaio con successo di vendite e di raccolta pubblicitaria. Linkiesta Magazine pubblicherà in esclusiva italiana print e digital i contenuti giornalistici ed editoriali di tre progetti speciali del Times che affiancheranno articoli e analisi commissionati dalla redazione de Linkiesta. Le prossime uscite de Linkiesta Magazine con New York Times ... Leggi su linkiesta (Di martedì 9 febbraio 2021)ha consolidato il rapporto con il New, il più grande e prestigioso quotidiano del mondo, con undi durataper coprodurre insieme la rivista cartaceaMagazine.pubblicherà treper tre anni del magazine cartaceo lanciato a gennaio con successo di vendite e di raccolta pubblicitaria.Magazine pubblicherà in esclusiva italiana print e digital i contenuti giornalistici ed editoriali di tre progetti speciali delche affiancheranno articoli e analisi commissionati dalla redazione de. Le prossime uscite deMagazine con New...

