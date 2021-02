WhatsApp: il trucco che ancora non conoscete per inviare i messaggi a voi stessi (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ciò che non sapete su WhatsApp: ecco il trucco semplice e immediato per inviare i messaggi a se stessi, davvero da non credere! Come inviare messaggi a se stessi su WhatsAppQuante volte avete vi sarà capitato su WhatsApp di dover inviare a voi stessi una foto, un video o semplicemente un promemoria?! Non sapendo come fare avrete sicuramente ossessionato amici e parenti con messaggi non indirizzati a loro, ma che avevano il puro scopo di permettervi di inoltrare direttamente a voi stessi del materiale da utilizzare in un secondo momento magari da pc. Da oggi, i vostri problemi sono finiti, perché finalmente potrete farlo! Basterà usare questo ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ciò che non sapete su: ecco ilsemplice e immediato pera se, davvero da non credere! Comea sesuQuante volte avete vi sarà capitato sudi dovera voiuna foto, un video o semplicemente un promemoria?! Non sapendo come fare avrete sicuramente ossessionato amici e parenti connon indirizzati a loro, ma che avevano il puro scopo di permettervi di inoltrare direttamente a voidel materiale da utilizzare in un secondo momento magari da pc. Da oggi, i vostri problemi sono finiti, perché finalmente potrete farlo! Basterà usare questo ...

