Voto su Governo Draghi: si vota il 10 e 11 febbraio (Di lunedì 8 febbraio 2021) Dalle ore 13 di mercoledì 10 febbraio 2021 alle ore 13 di giovedì 11 febbraio 2021 gli iscritti saranno chiamati a esprimersi su un eventuale supporto a un Governo presieduto da Mario Draghi. Potranno votare solo gli iscritti da almeno sei mesi, con documento certificato. Ciascun iscritto può verificare il proprio stato di iscrizione facendo login e controllando il bollino colorato accanto al nome (in alto a destra): se il bollino è verde l'utente è certificato e abilitato al Voto. Si comunica a tutti gli iscritti che i quesiti specifici da sottoporre in votazione, saranno pubblicati nelle prossime ore. Tutti coloro che avessero bisogno di supporto possono consultare la pagina delle FAQ su Rousseau e aprire eventualmente un ticket per richiedere assistenza o scrivere ...

AlbertoBagnai : Lo sciocchino non sa distinguere il voto su un regolamento europeo da quello sulla fiducia al Governo italiano. Nel… - StefanoFassina : Bene ?@LegaSalvini? per Governo #Draghi. Sarebbe utile anche ?@FratellidItalia? . Servono tutti per governo di scop… - Mov5Stelle : VOTO SU GOVERNO DRAGHI: SI VOTA 10 E 11 FEBBRAIO Dalle ore 13 di mercoledì 10 febbraio 2021 alle ore 13 di giovedì… - mik__ka : RT @la_kuzzo: Come annunciato su Repubblica qualche giorno fa, sì che si vota, certo che si vota - JolietJackBlues : RT @gabelmanu: Governo Draghi, voto degli iscritti M5S sulla piattaforma Rousseau il 10 e 11 febbraio. ?? @ultimora -