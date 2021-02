Vaccino per Docenti e Ata Meno Efficace? Ippolito: non c’è Tempo di Aspettare Quello Ideale (Di lunedì 8 febbraio 2021) Giuseppe Ippolito, componente del Comitato tecnico scientifico, si esprime in merito all’efficacia del Vaccino AstraZeneca, che verrà somministrato a Docenti e personale Ata. “In questa fase dell’epidemia credo che vadano accettati senza remore tutti i vaccini che dimostrino un’efficacia relativamente buona e per relativamente buona si intende alMeno il 60-70 per cento” dichiara al “Corriere della Sera”. “E’ un Leggi su youreduaction (Di lunedì 8 febbraio 2021) Giuseppe, componente del Comitato tecnico scientifico, si esprime in merito all’efficacia delAstraZeneca, che verrà somministrato ae personale Ata. “In questa fase dell’epidemia credo che vadano accettati senza remore tutti i vaccini che dimostrino un’efficacia relativamente buona e per relativamente buona si intende alil 60-70 per cento” dichiara al “Corriere della Sera”. “E’ un

