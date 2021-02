Urla fuori dalla casa per Pierpaolo Pretelli: “Ti devi vergognare” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Pomeriggio movimentato nella casa del Grande Fratello VIP 5. I concorrenti erano nello spazio della casa tra giardino e vetrata a chiacchierare quando a un certo punto si sono sentite delle Urla. Il primo ad accorgersi del trambusto è stato Andrea Zelletta che ha iniziato ad ascoltare meglio quanto stava accadendo. I ragazzi si sono subito resi conto che in realtà le Urla erano indirizzate a Pierpaolo Pretelli. “Vergognati” hanno continuato a Urlare da fuori la casa del reality di Canale 5. Ma di che cosa si deve vergognare Pierpaolo Pretelli? I fan del Grande Fratello VIP 5 hanno fatto notare che oggi è il compleanno di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo non ha trovato ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 8 febbraio 2021) Pomeriggio movimentato nelladel Grande Fratello VIP 5. I concorrenti erano nello spazio dellatra giardino e vetrata a chiacchierare quando a un certo punto si sono sentite delle. Il primo ad accorgersi del trambusto è stato Andrea Zelletta che ha iniziato ad ascoltare meglio quanto stava accadendo. I ragazzi si sono subito resi conto che in realtà leerano indirizzate a. “Vergognati” hanno continuato are daladel reality di Canale 5. Ma di che cosa si deve? I fan del Grande Fratello VIP 5 hanno fatto notare che oggi è il compleanno di Elisabetta Gregoraci enon ha trovato ...

LaicSempre : @marycuomo87 Non lo fa soffrire quello ma non poter essere libero di esprimersi e si prende pure le offese dalle ur… - Gresy73 : RT @oocgfvip5: Le urla da fuori: “Pier vergognati che era il compleanno di Eli e non le hai fatto gli auguri” ?? #GFVIP - MAPARLIAMODITOM : RT @oocgfvip5: Le urla da fuori: “Pier vergognati che era il compleanno di Eli e non le hai fatto gli auguri” ?? #GFVIP - cla_ssy6 : RT @Myregionis: Io non capirò mai perché ogni volta che gli urlano qualcosa va in down È un dato di fatto Lui è il primo a dire 'Le urla n… - RosariaVicidom6 : RT @oocgfvip5: Le urla da fuori: “Pier vergognati che era il compleanno di Eli e non le hai fatto gli auguri” ?? #GFVIP -