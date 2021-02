Uomini e Donne, Nicole attacca Armando (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nicole Viti, dama di Uomini e Donne, critica aspramente Armando Incarnato, cavaliere di Uomini e Donne, per il suo modo di rapportarsi e di essere. In esclusiva al magazine del programma di Maria De Filippi la dama si sfoga e dichiara: “È un narciso, non mi piace la sua arroganza e il suo modo di giocare”. Armando Incarnato è sicuramente uno dei cavalieri di Uomini e Donne più noti. Ma è Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 8 febbraio 2021)Viti, dama di, critica aspramenteIncarnato, cavaliere di, per il suo modo di rapportarsi e di essere. In esclusiva al magazine del programma di Maria De Filippi la dama si sfoga e dichiara: “È un narciso, non mi piace la sua arroganza e il suo modo di giocare”.Incarnato è sicuramente uno dei cavalieri dipiù noti. Ma è Articolo completo: dal blog SoloDonna

