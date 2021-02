Un’ex di Uomini e Donne torna come tronista: scappa un indizio (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di rinnovamento nello studio del dating show più longevo della televisione italiana, Uomini e Donne. Il programma in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5 condotto da Maria De Filippi è pronto, si direbbe, a “dare il giro”. Semestre nuovo tronisti nuovi: è in arrivo in quel di Uomini e Donne una nuova tronista che subentrerà all’uscente Sophie Codegoni. C’è rumore nei corridoi di Mediaset che si spaccano in due: chi sarà la nuova tronista tra Beatrice Buonocore e Cecilia Zagarrigo? Uomini e Donne: arriva una nuova tronista dopo Sophie Codegoni Alla luce dell’imminente scelta di Sophie Codegoni, attualmente tronista in quel di Uomini e Donne, chiamata a ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di rinnovamento nello studio del dating show più longevo della televisione italiana,. Il programma in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5 condotto da Maria De Filippi è pronto, si direbbe, a “dare il giro”. Semestre nuovo tronisti nuovi: è in arrivo in quel diuna nuovache subentrerà all’uscente Sophie Codegoni. C’è rumore nei corridoi di Mediaset che si spaccano in due: chi sarà la nuovatra Beatrice Buonocore e Cecilia Zagarrigo?: arriva una nuovadopo Sophie Codegoni Alla luce dell’imminente scelta di Sophie Codegoni, attualmentein quel di, chiamata a ...

