Ultimi sondaggi Ipsos: Draghi premier, 60% italiani approva scelta Mattarella (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il 60% degli italiani approva la scelta del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di affidare l’incarico a Mario Draghi con l’obiettivo di affrontare l’emergenza pandemica ed economica con un “governo di alto profilo che non debba identificarsi con alcuna forma politica”. Contrario invece il 28%. La decisione del capo dello Stato trova ampia condivisione in tutti gli elettorati dei principali partiti: i più freddi sono gli elettori di Movimento 5 Stelle (40% di giudizi negativi) e Lega (42% pareri negativi). Nonostante la bocciatura della leader Meloni, sei elettori di Fdi su dieci promuovono la scelta di Draghi. Sono questi alcuni dei dati che emergono dagli Ultimi sondaggi politici Ipsos per Il ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il 60% degliladel presidente della Repubblica, Sergio, di affidare l’incarico a Mariocon l’obiettivo di affrontare l’emergenza pandemica ed economica con un “governo di alto profilo che non debba identificarsi con alcuna forma politica”. Contrario invece il 28%. La decisione del capo dello Stato trova ampia condivisione in tutti gli elettorati dei principali partiti: i più freddi sono gli elettori di Movimento 5 Stelle (40% di giudizi negativi) e Lega (42% pareri negativi). Nonostante la bocciatura della leader Meloni, sei elettori di Fdi su dieci promuovono ladi. Sono questi alcuni dei dati che emergono daglipoliticiper Il ...

KINGKING741 : @Adnkronos Altra figura di cacca ! Cosa voterebbe gli iscritti? In questi ultimi tempi stado ai sondaggi della Ghi… - Alessandrin0 : @atafukai @OizaQueensday Si vedrà. Ma da quello che ho visto io, nei ultimi anni, che fa da opposizione ha normalme… - marziodb : RT @Bufalenet: Arrivano i primi sondaggi politici di un certo rilievo, per quanto riguarda da un lato personaggi “storici” come Salvini e R… - Fortunablu17 : RT @Bufalenet: Arrivano i primi sondaggi politici di un certo rilievo, per quanto riguarda da un lato personaggi “storici” come Salvini e R… - Bufalenet : Arrivano i primi sondaggi politici di un certo rilievo, per quanto riguarda da un lato personaggi “storici” come Sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultimi sondaggi Chi sarà il prossimo Ministro dell'Istruzione?

Resta il fatto che negli ultimi sondaggi il presidente incaricato Draghi godrebbe in della fiducia di un buon 70% degli Italiani. Nel nostro video le ultime anticipazioni sul nome del Ministro dell'...

Tutti soccorrono il vincitore

... negli ultimi due mesi, sino alla settimana scorsa, allorquando l'avvocato del popolo ha preferito ... I primi sondaggi decretavano i fasti del nuovo amore. Settantuno concittadini su cento si dicevano ...

Sondaggi politici all’8 febbraio: Lega sotto il 23%, Pd vicino Investire Oggi SONDAGGIO CM.IT | Ronaldo e Messi battuti: ecco chi è il più grande di sempre

Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it i nostri followers si sono espressi in merito al miglior giocatore di sempre ...

Eurozona, indice Sentix torna in negativo

(Teleborsa) - Torna a indebolirsi il sentiment degli investitori in Europa, dopo il dato positivo di gennaio, l'unico da inizio pandemia. Secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Istituto Sentix tedes ...

Resta il fatto che negliil presidente incaricato Draghi godrebbe in della fiducia di un buon 70% degli Italiani. Nel nostro video le ultime anticipazioni sul nome del Ministro dell'...... neglidue mesi, sino alla settimana scorsa, allorquando l'avvocato del popolo ha preferito ... I primidecretavano i fasti del nuovo amore. Settantuno concittadini su cento si dicevano ...Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it i nostri followers si sono espressi in merito al miglior giocatore di sempre ...(Teleborsa) - Torna a indebolirsi il sentiment degli investitori in Europa, dopo il dato positivo di gennaio, l'unico da inizio pandemia. Secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Istituto Sentix tedes ...