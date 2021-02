Traporti pubblici | sciopero nazionale di 4 ore | le ragioni della protesta

(Di lunedì 8 febbraio 2021) I trasportichiedono considerazione,di 4 ore nella giornata di oggi per chiedere tutele sul contratto di lavoro: appello congiunto delle sigle sindacali. I trasporti incrociano le braccia:di 4 ore previsto per la giornata di oggi, 8 febbraio, lo confermano i sindacati di categoria. In una nota congiunta le L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

g_zerbato : RT @sideofthewords: @giuslit Che rispetto al 2011 “È necessaria una complessiva radicale strategia di riforme, inclusa la piena liberalizz… - sideofthewords : @giuslit Che rispetto al 2011 “È necessaria una complessiva radicale strategia di riforme, inclusa la piena libera… -

Ultime Notizie dalla rete : Traporti pubblici

CheDonna.it

... seppur al 50% Resta ancora problematico il nodo deida un lato e quello dell'... E sui mezzinessuno controlla davvero sia il flusso di persone dentro il mezzo, sia se poi vengono ...E' vero che il 28 novembre scorso la Procura di Bari ha aperto una indagine sulla gestione della seconda ondata Covid in Puglia, e il mancato adeguamento dei, per esempio, potrebbe ...(Teleborsa) - È in corso da questa mattina lo sciopero nazionale di 4 ore del trasporto pubblico locale proclamato unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. "La protes ..."E' riuscito lo sciopero di 4 ore del trasporto pubblico locale in Calabria proclamato per riprendere il confronto sul Contratto collettivo di lavoro degli autoferrotranvieri scaduto già dal 31 dicemb ...