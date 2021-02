Tommaso Zorzi viene a sapere della squalifica di Alda D’Eusanio e lo dice a tutti Il video e le reazioni degli altri concorrenti

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Ormaisapranno che c’è stata un’altra “vittima” di questo lunghissimo Grande Fratello Vip, dopo bestemmie vere o presunte, parole razziste e spesso fraintese, è arrivato il turno del pettegolezzo che non si può perdonare. Ladi, dopo avere affermato che la cantante Laura Pausinipicchiata dal compagno Paolo Carta, senza peraltro approfondire in nessun modo l’argomento magari per avvalorare e sostenere le sue parole, è stata espulsa dal reality. Gli autori si sono dissociati attraverso un comunicato Endemol Shine Italy si scusa e si dissocia completamente dalle affermazioni pronunciate dalla signoranella Casa di Grande Fratello Vip in merito alla vita privata di Laura Pausini, ...

fanpage : #Gfvip, il web si divide tra #iostocontommaso e #iostocongiulia, interviene Gaia, sorella di Tommaso - VanityFairIt : In onda l'8 marzo, alla conduzione di Ilary Blasi, nel cast, Giovanni Ciacci e Paul Gascoigne. Tra gli opinionisti,… - goldenxmendes_ : #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giuli… - velenoorlando : RT @haroldimplesx: Voglio un reality su @tommaso_zorzi e sua sorella - twentyyearsgold : RT @anailime01: Ho amato questa puntata perché si è parlato di Tommaso a 360°. Si è parlato di Tommaso Zorzi, grande showman ed intrattenit… -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

rivela cosa gli è stato detto in confessionale e sui social è scompiglio. Stando a quanto raccontato dall'influencer, il GF gli avrebbe chiesto di non far più bere Giulia Salemi . E ...MARIA TERESA RUTA:DELUSO DALLE SUE PAROLE Sono ore tormentate, nella Casa del GF Vip , in vista delle nuove nomination di questa sera e che potrebbero rivedere ancora una volta Maria ...Questa sera durante la diretta del Grande Fratello Vip scopriremo come Alfonso Signorini affronterà questo argomento. Grande Fratello Vip, diretta 7 febbraio: il caso Alda D'Eusanio. Tommaso Zorzi e S ...1 Su Rai 3 citati Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Appuntamento imperdibile su Rai 3, come ogni domenica, è Che tempo che fa, la trasmissione egregiamente condotta da Fabio Fazio. Tommaso Zorzi e Ste ...