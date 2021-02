Super Bowl | Tom Brady si conferma il migliore | più forte di Michael Jordan e Lionel Messi

(Di lunedì 8 febbraio 2021), TomsiilNessun passaggio di consegne al Raymond James Stadium di Tampa. IlLV, la finale del campionato NFL, la vincono contro pronostico i Tampa Bay Buccaneers, dominando 31-9 i Kansas City Chiefs. The Big Game 2021 con il pubblico ridotto sugli spalti, con la gente a casa e non nei locali a vedere la partita, ha decretato che il GOAT, ildi tutti i tempi, e cioè Tom, resta tale anche di fronte a quello che tutti definiscono il suo erede e cioè Patrick Mahomes. Anzi accresce la sua leggenda guadagnando anche il premio MVP. Durante l’ultimo quarto di gara, a giochi ormai abbondantemente fatti, si sono sprecati i paragoni con altri campioni/leggende di altri sport. La CBS, ...

