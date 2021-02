Selvaggia Lucarelli, attacco brutale ad Alfonso Signorini: “Prima cerca …” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Selvaggia Lucarelli non teme nessuno e, ogni volta che ha da fare una critica che sia più o meno pesante, non ci pensa su due volte e colpisce direttamente il suo bersaglio. Per questo è amatissima ma anche odiatissima. Spesso è al centro di accesi dibattiti e altre volte, dopo aver detto la sua e usato parole di fuoco su qualcuno, il destinatario non replica neppure. Selvaggia Lucarelli usa parole forti contro il grande fratello di Alfonso Signorini Selvaggia Lucarelli ha espresso la sua idea sul grande fratello vip condotto da Alfonso Signorini e le sue non sono state certo parole dolci. E’ partita dall’ultima espulsione, quella a carico di Alda D’Eusanio per avere detto che Laura Pausini, la bravissima ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 8 febbraio 2021)non teme nessuno e, ogni volta che ha da fare una critica che sia più o meno pesante, non ci pensa su due volte e colpisce direttamente il suo bersaglio. Per questo è amatissima ma anche odiatissima. Spesso è al centro di accesi dibattiti e altre volte, dopo aver detto la sua e usato parole di fuoco su qualcuno, il destinatario non replica neppure.usa parole forti contro il grande fratello diha espresso la sua idea sul grande fratello vip condotto dae le sue non sono state certo parole dolci. E’ partita dall’ultima espulsione, quella a carico di Alda D’Eusanio per avere detto che Laura Pausini, la bravissima ...

