Sciopero nazionale dei mezzi pubblici oggi 8 febbraio | possibili disagi per 4 ore Gli orari città per città

(Di lunedì 8 febbraio 2021)in vista per milioni di cittadini che tutti i giorni prendono i(tram, metropolitane, autobus, treni).è stato proclamato unodel trasporto pubblico locale a cui hanno aderito le principali sigle sindacali (Cgil, Cisl, Uil, Cisal, Confsal) nell’ambito della vertenza per il rinnovo del Contrattodei lavoratori. Durerà quattro ore, con modalità che variano da. A Milano Atm ha avvisato che l’agitazione è prevista dalle 9.30 alle 13.30 e coinvolge sia idi superficie che la metropolitana. A Roma, invece, loè anticipato di un’ora, dalle 8.30 alle 12.30. A ...

Settimana di scioperi: l'8 febbraio quellodei mezzi pubblici per 4 ore, martedì 9 quello dei treni di Ferrovie dello Stato, Italo, TrenordAd indire loi sindacati Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Faisa Cisal, Fast Confsal. In Regione, nelle stesse ore protesta in Cotral." -Genova - Uno sciopero nazionale di 4 ore del trasporto pubblico locale è stato proclamato per lunedì 8 febbraio 2021, dalle segreterie nazionali dei sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa ...È stato indetto uno sciopero dei mezzi a Roma oggi lunedì 8 febbraio. Tram, bus e metro gestiti da Atac e Cotral, si fermano per 4 ore, ma ci sono fasce garantite. Vediamo quali sono.