Saviano, picchia i genitori per avere soldi per la droga: 33enne arrestato (Di lunedì 8 febbraio 2021) Saviano: i Carabinieri hanno arrestato un 33enne che ha picchiato i genitori per pochi euro allo scopo di acquistare la droga. I carabinieri della sezione radiomobile di Nola hanno arrestato un 33enne di Saviano per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. Già sottoposto all'obbligo di presentazione alla pg per furto aggravato in abitazione, l'uomo ha

