Ricchi e poveri | il dramma di Franco Gatti | “Ho avuto paura di morire”

Leggi su solonotizie24

(Di lunedì 8 febbraio 2021) La partecipazione dial programma ‘Il cantante mascherato’ non sarà per lui un bel ricordo. Ecco cos’è accaduto. Il noto gruppo musicale de Iha infatti preso parte al seguitissimo show condotto da Milly Carlucci e trasmesso in prima serata su Rai 1. Durante le varie puntate, i concorrenti sono chiamati a mascherarsi e a ‘nascondersi‘ dunque in maschere bizzarre e gigantesche. Così, anche la storica band ha partecipato a questa sfida, e non si è affatto trovata bene. La parte più spiacevole è andata infatti a. Siete curiosi di sapere cos’è successo al cantante? Scopriamolo insieme. Identro Baby Alieno:non ...