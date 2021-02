Recovery, Cottarelli: strategia su crescita va “molto migliorata” (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Nelle prime pagine il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR, ndr) definisce la strategia di crescita (la ripresa e la resilienza) che l’Italia dovrebbe seguire: questa parte, che è fondamentale, deve essere molto migliorata”. Lo sottolinea il direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani, Carlo Cottarelli, in audizione davanti alla Commissione Bilancio della Camera aggiungendo che “occorrerebbe prima di tutto chiarire fin dall’inizio che la crescita richiede capitale fisico (investimenti pubblici e privati), capitale umano e riforme perchè il capitale fisico e umano siano utilizzati in modo efficiente aumentando la produttività dei fattori”.Ora, secondo Cottarelli, “nella sua forma attuale il PNRR è molto concentrato ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Nelle prime pagine il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR, ndr) definisce ladi(la ripresa e la resilienza) che l’Italia dovrebbe seguire: questa parte, che è fondamentale, deve essere”. Lo sottolinea il direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani, Carlo, in audizione davanti alla Commissione Bilancio della Camera aggiungendo che “occorrerebbe prima di tutto chiarire fin dall’inizio che larichiede capitale fisico (investimenti pubblici e privati), capitale umano e riforme perchè il capitale fisico e umano siano utilizzati in modo efficiente aumentando la produttività dei fattori”.Ora, secondo, “nella sua forma attuale il PNRR èconcentrato ...

