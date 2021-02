Quante scuse ci vorrebbero oggi a Renzi? (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ora possiamo dirlo con assoluta certezza. L’unica e ripetuta scusa per cercare di evitare la caduta del Governo Conte, ossia l’emergenza Covid, era una colossale balla. Come direbbe Fantozzi: una cagata pazzesca. oggi, invece, sono diventati quasi tutti Draghetti ma solo 5 giorni fa il racconto di una buona fetta della stampa e dei fantomatici opinionisti era completamente diverso. La frase ossessivamente ripetuta, come inculcata da una setta, era la seguente: “questa crisi di Governo in piena emergenza Covid è incomprensibile”. E di seguito: “Renzi è un irresponsabile”. Su questi due semplici punti Conte, il Pd e il Movimento 5Stelle hanno imperversato sulle tv e sui giornali nel dipingere Renzi e Italia Viva come il nemico pubblico numero uno dell’Italia. Nemico da abbattere in ogni modo. Quasi tutti, poi, se costretti ad analizzare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ora possiamo dirlo con assoluta certezza. L’unica e ripetuta scusa per cercare di evitare la caduta del Governo Conte, ossia l’emergenza Covid, era una colossale balla. Come direbbe Fantozzi: una cagata pazzesca., invece, sono diventati quasi tutti Draghetti ma solo 5 giorni fa il racconto di una buona fetta della stampa e dei fantomatici opinionisti era completamente diverso. La frase ossessivamente ripetuta, come inculcata da una setta, era la seguente: “questa crisi di Governo in piena emergenza Covid è incomprensibile”. E di seguito: “è un irresponsabile”. Su questi due semplici punti Conte, il Pd e il Movimento 5Stelle hanno imperversato sulle tv e sui giornali nel dipingeree Italia Viva come il nemico pubblico numero uno dell’Italia. Nemico da abbattere in ogni modo. Quasi tutti, poi, se costretti ad analizzare ...

Ultime Notizie dalla rete : Quante scuse Cyberpunk 2077 e i rimborsi: quante copie ha ritirato CD Projekt?

Nonostante tutto questo, l'azienda polacca ha promesso che nel corso del 2021 sistemeranno tutto, attraverso un piano di lavoro svelato in un video di scuse ufficiali . Le vicende non sono finite qui,...

'No a riunioni con troppe donne, parlano troppo'. Bufera contro il capo di Tokyo 2020

... le altre pensano di essere obbligate a rispondere, e alla fine tutte quante si ritrovano a parlare'... Il Comitato olimpico internazionale ha detto di considerare la vicenda chiusa con le scuse ...

Quante scuse ci vorrebbero oggi a Renzi? Il Fatto Quotidiano Non è ancora troppo tardi per evitarsi una denuncia

[INCIDENTE ROVIGO] Un piccolo sinistro tra auto che denuncia qualcosa di ben più grave, l'inciviltà di alcuni su cui è bene riflettere. La nostra lettrice attende le scuse, altrimenti procederà con la ...

EDITORIALE – Zero fronzoli, solo concretezza: la strada per la salvezza

Il pareggio col Matelica ha certificato una Vis Pesaro che ha nella tenuta mentale e nella solidità difensiva le proprie cifre distintive, per ora.

