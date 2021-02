Porta i figli a scuola in monopattino poi viene travolta da un tir: 34enne muore sul colpo (Di lunedì 8 febbraio 2021) La tragedia è avvenuta a Genova, come riPorta il nostro giornale partner Quotidiano.net. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno cercato di rianimarla, ma purtroppo non c'è stato ... Leggi su sardanews (Di lunedì 8 febbraio 2021) La tragedia è avvenuta a Genova, come riil nostro giornale partner Quotidiano.net. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno cercato di rianimarla, ma purtroppo non c'è stato ...

ItaliaViva : Mario Draghi Presidente del Consiglio è una polizza assicurativa per nostri figli e nipoti. È il periodo storico in… - vivere_sardegna : Porta i figli a scuola in monopattino poi viene travolta da un tir: 34enne muore sul colpo - sardanews : Porta i figli a scuola in monopattino poi viene travolta da un tir: 34enne muore sul colpo - metaanto : @DocenteCarla La diversità culturale porta scontro e guerra civile. Poi uno lavora e gli manteniamo 8 figli e due mogli - gianpaolodabove : Genova, porta figli a scuola e muore travolta sul monopattino -